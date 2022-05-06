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В Азербайджане увеличилось число больниц, примкнувших к системе ОМС

В Азербайджане увеличилось число больниц, примкнувших к системе ОМС Количество частных медучреждений, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заключило договор с целью повышения доступности медицинских услуг для граждан в рамках пакета услуг (ОМС), достигло 56.
Здоровье
6 мая 2022 г. 13:40
В Азербайджане увеличилось число больниц, примкнувших к системе ОМС

Количество частных медучреждений, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заключило договор с целью повышения доступности медицинских услуг для граждан в рамках пакета услуг (ОМС), достигло 56.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В рамках ОМС гражданам оказывают 2500 видов медицинских услуг. Этими услугами граждане могут воспользоваться в государственных медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В случае невозможности оказания соответствующей услуги в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, выдается направление в частные медицинские учреждения, с которыми агентство заключило договор. При обращении гражданина в частное медицинское учреждение на основании выданного направления он бесплатно пользуется медицинскими услугами в рамках пакета услуг.

При обращении непосредственно в частные медицинские учреждения без направления гражданин пользуется медицинской помощью за счет собственных средств.

Список частных медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договора, адреса и контактные телефоны можно найти на официальном сайте агентства (https://its.gov.az).

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığortaya qoşulan özəl xəstəxanaların sayı artıb - SİYAHI

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