В Азербайджане увеличилось число больниц, примкнувших к системе ОМС

Количество частных медучреждений, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заключило договор с целью повышения доступности медицинских услуг для граждан в рамках пакета услуг (ОМС), достигло 56.

Количество частных медучреждений, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заключило договор с целью повышения доступности медицинских услуг для граждан в рамках пакета услуг (ОМС), достигло 56.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В рамках ОМС гражданам оказывают 2500 видов медицинских услуг. Этими услугами граждане могут воспользоваться в государственных медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В случае невозможности оказания соответствующей услуги в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, выдается направление в частные медицинские учреждения, с которыми агентство заключило договор. При обращении гражданина в частное медицинское учреждение на основании выданного направления он бесплатно пользуется медицинскими услугами в рамках пакета услуг.

При обращении непосредственно в частные медицинские учреждения без направления гражданин пользуется медицинской помощью за счет собственных средств.