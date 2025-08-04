В Азербайджане введены ограничения на импорт скота и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии

В Азербайджан введены ограничения на импорт импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота живой птицы и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии и других стран.

В Азербайджан введены ограничения на импорт импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии и других стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в Юго-Восточном статистическом регионе Северной Македонии, в кантоне Сплитско-Далматинска Хорватии зарегистрирована болезнь блутанг, в Ямболской области Болгарии - болезнь Ньюкасла, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча Испании и в округе Чобе Ботсваны - высокопатогенный птичий грипп.

В связи с этим, для защиты территории Азербайджана от этих инфекционных заболеваний, с учетом принципа зонирования в указанных территориях, Агентством продовольственной безопасности введены временные ограничения на импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также продуктов из них, живой птицы и продуктов птицеводства в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВОЗЖ.

Одновременно направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.