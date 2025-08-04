О нас

В Азербайджане введены ограничения на импорт скота и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии

В Азербайджане введены ограничения на импорт скота и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии В Азербайджан введены ограничения на импорт импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота живой птицы и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии и других стран.
Здоровье
4 августа 2025 г. 11:10
В Азербайджане введены ограничения на импорт скота и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии

В Азербайджан введены ограничения на импорт импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы и продуктов птицеводства из Испании, Хорватии, Болгарии и других стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в Юго-Восточном статистическом регионе Северной Македонии, в кантоне Сплитско-Далматинска Хорватии зарегистрирована болезнь блутанг, в Ямболской области Болгарии - болезнь Ньюкасла, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча Испании и в округе Чобе Ботсваны - высокопатогенный птичий грипп.

В связи с этим, для защиты территории Азербайджана от этих инфекционных заболеваний, с учетом принципа зонирования в указанных территориях, Агентством продовольственной безопасности введены временные ограничения на импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также продуктов из них, живой птицы и продуктов птицеводства в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВОЗЖ.

Одновременно направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya, Xorvatiya, Bolqarıstan və digər ölkələrdən Azərbaycana dəvələrin idxalına məhdudiyyət qoyulub

Экслюзивные новости

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi