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В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 27 человек.
Здоровье
14 марта 2022 г. 15:38
В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 человек, второй - 5, тремя и более дозами – 20, бустерной дозой после положительного ответа – 1 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 263 773, из них первую дозу вакцины получили 5 314 247, две дозы - 4 803 747, бустерную дозу и более доз – 2 926 687 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 219 092 человека.

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