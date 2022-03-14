В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 27 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 человек, второй - 5, тремя и более дозами – 20, бустерной дозой после положительного ответа – 1 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 263 773, из них первую дозу вакцины получили 5 314 247, две дозы - 4 803 747, бустерную дозу и более доз – 2 926 687 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 219 092 человека.