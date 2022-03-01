В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 35 481 человек.

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 35 481 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 005, второй – 2 071 человек, тремя и более дозами – 29 607, бустерной дозой после положительного ответа – 1 798 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 017 868, из них первую дозу вакцины получили 5 300 633, две дозы - 4 786 953, бустерную дозу - 2 724 169 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 206 113 человек.