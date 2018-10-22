В Азербайджане врачи провели операцию, остановив сердце младенца

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском медицинском университете прооперирован младенец с врожденным пороком сердца.

Как сообщили Report в АМУ, операция была проведена над 10-месячным младенцем весом 7 кг, имеющим синдром Дауна, с дефектом межпредсердной перегородки, обширным дефектом межжелудочковой перегородки.

Проведший операцию детский кардиохирург Учебно-хирургической клиники АМУ Рамал Гасанов сообщил, что такой порок возникает у ребенка еще в утробе матери из-за не закрывшейся перегородки в результате не полного развития межпредсердечной перегородки: "Ребенок после рождения находился под наблюдением нашего педиатрического кардиолога Эльшана Рзаева. После того как ребенок 10 месяцев находился у нас под наблюдением на медикаментозном лечении, мы решили делать операцию, ввиду того, что началось расширение в сердечных полостях, одышка и невозможность набрать вес".

В течение двухчасовой операции за счет размещенных в правом ушке сердца и аорте педиатрических канюлярных средств вся венозная кровь в организме была перенаправлена в искусственный сердечно-легочный аппарат и возвращена насыщенная кислородом кровь. Температура тела ребенка была доведена до 32 градусов, сердце остановлено. После того как все три дефекта были восстановлены биологическим материалом через мелкий надрез на правом ушке сердца, сердце вновь начало работать. Операция была завершена отключением ребенка от искусственного сердечно-легочного аппарата.