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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые выполнена перекрестная трансплантация органов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, во время операции в Больнице нефтяников доноры больных, которые им не соответствовали, были заменены донором другой пары.

Согласно перекрестной трансплантации, повышается шанс операции между парами, у которых не соответствуют группы крови.

Завотделением хирургии и трансплантации органов больницы Мирджалал Кязыми отметил, что перекрестная трансплантация органов редко выполняется в мире. По его словам, когда первый больной обратился в больницу с почечной недостаточностью, ему сообщили о необходимости пересадки почки. Донором больного выступала супруга, но выяснилось, что группа крови у них не совпадает. Тогда им посоветовали провести перекрестную трансплантацию с другим больным с такой же проблемой, т.е. обменяться донорами. Семьи встретились, познакомились и выразили согласие на перекрестную трансплантацию.

После стартовала подготовка к операции. После нескольких дней подготовительной работы была проведена операция. В один день были прооперированы 4 человека. Жизнь двух людей была спасена, они выздоровели.

Доноры уже выписаны домой, никаких проблем со здоровьем у них нет. Состояние больных стабильно и в скором времени они будут выписаны домой.

Отметим, что до сих пор в отделении хирургии и трансплантации органов выполнена пересадка органов около 500 больным. Из них 107 пересажена печень, 365 – почки. Часть больных – малолетние дети. Кроме того, из женщин, переживших до сих пор пересадку органов, 9 родили здоровых детей.