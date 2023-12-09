В Азербайджане впервые проведена операция пациенту, страдающему "куриной слепотой"

В Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой впервые в стране была проведена операция пациенту, страдающему тапеторетинальной абиотрофией сетчатки (пигментный ретинит), который в народе называют "куриная слепота".

В Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой впервые в стране была проведена операция пациенту, страдающему тапеторетинальной абиотрофией сетчатки (пигментный ретинит), который в народе называют "куриной слепотой".

Как сообщает Report, хирург-офтальмолог центра, доктор философии по медицине Нармина Гаджиева успешно выполнила первую в стране операцию по имплантации стволовых клеток в глаз пациента, страдающего "куриной слепотой".

"Куриная слепота" - это генетическое заболевание, которое чаще встречается у детей, рожденных от родственного брака. Проявляется в виде снижения остроты зрения в темноте, человек долго привыкает к уменьшению освещенности, в сумерках не различает очертаний предметов и плохо ориентируется в пространстве.