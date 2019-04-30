За последние годы в Азербайджане возросло число подвергшихся насилию детей

"За последние годы в Азербайджане возросло число детей, подвергшихся насилию".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила исполнительный директор Общественного объединения "Надежное будущее" Кямаля Ашумова.

По ее словам, с февраля 2010 года по сей день на "горячую линию" для детей поступило 36 000 обращений: "За четыре месяца этого года количество обращений составило 861. Большинство входящих звонков были из регионов, но аналогичные случаи участились и в столице. Возрастные группы обратившихся разнятся: есть и дети в возрасте 5 лет, и от 10 до 16 лет, в особенности много детей переходного возраста 12-14 лет. На все поступающие звонки отвечают специалисты и профессиональные психологи".

К. Ашумова добавила, что в течение последних девяти лет в Азербайджане ведется работа по предупреждению насилия в отношении детей: "В этом направлении мы проводим тренинги для медицинского персонала, особое внимание уделяем участию педиатров в этих тренингах. Мы объясняем им куда и как следует обращаться в случае, если они встретили детей, подвергшихся насилию. Это не просто работа, а долг человека. К сожалению, рост числа подвергающихся насилию детей в регионах связан с отсутствием центров социального обслуживания, куда бы могли обратиться семьи и дети".