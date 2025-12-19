Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    Здоровье
    • 19 декабря, 2025
    • 17:09
    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    Внесены изменения в Список учреждений службы крови (банков крови), занимающихся заготовкой, обработкой, хранением и распределением крови и компонентов крови.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Данным решением, отделение переливания крови Гянджинского лечебно-диагностического центра включено в состав подразделения Специальной медицинской службы.

    Али Асадов банк крови Гянджа
    Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinə əlavə səlahiyyət verilib

    Последние новости

    13:50

    Ибрагимович: Черногория приветствует Вашингтонские договоренности

    Другие
    13:41

    Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

    Внешняя политика
    13:34

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

    Другие страны
    13:29

    Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

    Другие страны
    13:27

    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    13:26

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

    Внешняя политика
    13:15

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    Лента новостей