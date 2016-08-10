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    В Азербайджане в прошлом году у 179 детей до 14 лет диагностирован туберкулез

    Заболеваемость туберкулезом в стране составила 41,3 человека на каждые 100 тыс. населения

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане заболеваемость туберкулезом составила 41,3 человека на каждые 100 тыс. населения.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Научно-исследовательского института болезней легких Ирада Ахундова. 

    Она отметила, что в 2014 году этот показатель составил 45,9 человек. 

    И.Ахундова также подчеркнула, что среди детей и подростков в прошлом году было зарегистрировано в целом 369 больных туберкулезом (в 2014 году - 400 человек): "179 из них в возрасте 0-14 лет (в 2014 году - 178 человек), 190 в возрасте 15-17 лет (в 2014 году - 222 человека).

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