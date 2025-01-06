В Азербайджане в праздничные дни в службу скорой помощи поступило около 40 тыс. вызовов

В праздничные дни (30.01.2024 - 05.01.2025) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил 39 881 вызов.

В праздничные дни (30.01.2024 - 05.01.2025) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил 39 881 вызов.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 18 597 вызовов зарегистрированы в Баку, 21 284 - в регионах.

3 156 обратившихся за неотложной медицинской помощью госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным необходимая помощь оказана на месте. 1 321 человек госпитализирован по Баку, 1 835 - по регионам.

Наибольшее количество обращений в службу скорой и неотложной медицинской помощи зарегистрировано 1 января текущего года в Баку. На указанную дату количество заявок составило 2 771, что считается рекордным показателем за последние годы.

Вызовы в основном связаны с повышенным артериальным давлением, различными травмами, диспепсическими симптомами, кардиологическими, респираторными заболеваниями.