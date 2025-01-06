О нас

В Азербайджане в праздничные дни в службу скорой помощи поступило около 40 тыс. вызовов

В Азербайджане в праздничные дни в службу скорой помощи поступило около 40 тыс. вызовов В праздничные дни (30.01.2024 - 05.01.2025) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил 39 881 вызов.
Здоровье
6 января 2025 г. 16:21
В Азербайджане в праздничные дни в службу скорой помощи поступило около 40 тыс. вызовов

В праздничные дни (30.01.2024 - 05.01.2025) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил 39 881 вызов.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 18 597 вызовов зарегистрированы в Баку, 21 284 - в регионах.

3 156 обратившихся за неотложной медицинской помощью госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным необходимая помощь оказана на месте. 1 321 человек госпитализирован по Баку, 1 835 - по регионам.

Наибольшее количество обращений в службу скорой и неотложной медицинской помощи зарегистрировано 1 января текущего года в Баку. На указанную дату количество заявок составило 2 771, что считается рекордным показателем за последние годы.

Вызовы в основном связаны с повышенным артериальным давлением, различными травмами, диспепсическими симптомами, кардиологическими, респираторными заболеваниями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qeyri-iş günlərində təcili tibbi yardıma 40 minə yaxın çağırış daxil olub

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi