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    В Азербайджане в машинах скорой медицинской помощи установят камеры

    Водители, не уступающие дорогу машинам скорой помощи, будут наказаны

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "В салоне и передней части действующих в Баку машин скорой медицинской помощи будут установлены камеры".

    Как сообщает Report, об этом на посвященной итоговому отчету пресс-конференции Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи заявил заместитель главврача структуры по оперативным и госпитальным делам Мурад Мирзазаде. 

    По его словам, иногда на дорогах автомобили не пропускают машины скорой помощи и по этой причине медики несвоевременно доезжают до места назначения.

    М.Мирзазаде сказал, что ГДП примет решение по поводу применения в отношении владельцев подобных машин мер наказания.

    Главврач подчеркнул, что камеры планируется установить и в салонах машин скорой медицинской помощи: "Иногда население оказывает давление на врачей и средний медперсонал. С помощью камеры будет фиксироваться оказанная больному помощь и пр. В машину скорой медицинской помощи допускается один из родственников больного. В случае возникновения недовольства, будет просмотрена видеозапись и расследованы жалобы".

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