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В этом году в Азербайджане ВИЧ заразились 764 человека

В этом году в Азербайджане ВИЧ заразились 764 человека За прошедшие 10 месяцев в Азербайджане вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразились 764 человека, из них 736 - граждане Азербайджана, а 28 - иностранцы. Среди граждан Азербайджана 62 человека (8,4%) - потребители инъекционных наркотиков.
Здоровье
17 ноября 2023 г. 17:33
В этом году в Азербайджане ВИЧ заразились 764 человека

За прошедшие 10 месяцев в Азербайджане вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразились 764 человека, из них 736 - граждане Азербайджана, а 28 - иностранцы. Среди граждан Азербайджана 62 человека (8,4%) - потребители инъекционных наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной постоянно действующей рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечено, что по данным Минздрава, за отчетный период Министерством внутренних дел в Республиканский наркологический центр Минздрава для выявления всех видов интоксикации было направлено 74 296 человек. Из 2 140 человек, прошедших медицинское обследование на предмет употребления наркотиков, 1 228 были признаны потребителями наркотиков, в связи с чем было обеспечено принятие необходимых мер.

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Версия на английском языке 764 people infected with HIV in Azerbaijan in 2023
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 764 nəfər İİV-ə yoluxub

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