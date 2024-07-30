В Азербайджане ОМС действует в 165 клиниках

В Азербайджане количество медучреждений (частных и подведомственных соответствующим государственным органам), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), увеличилось со 140 до 165.

В Азербайджане количество медучреждений (частных и подведомственных соответствующим государственным органам), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), увеличилось со 140 до 165.

Как сообщили Report в агентстве, 79% данных медучреждений находятся в Баку, Гяндже и Сумгайыте, а 21% - в регионах страны.

В январе-мае текущего года получившим направления гражданам оказано 71 476 медицинских услуг по ОМС, 1 043 из них воспользовались дети, 70 433 - взрослые. Указанные услуги в основном включали инвазивную радиологию, сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию, оториноларингологию (ЛОР), нейрохирургию.