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    В Азербайджане в 1,5 раза увеличили закупки лекарств для лечения заболеваний легких

    Здоровье
    • 24 сентября, 2026
    • 10:31
    В Азербайджане в 1,5 раза увеличили закупки лекарств для лечения заболеваний легких

    Объем закупок лекарственных препаратов и лечебного энтерального питания, используемых при хронических и острых заболеваниях легких, в среднем увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом.

    Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, в перечень также входят тобрамицин (антибиотик), будесонид (противовоспалительный препарат), сальбутамол (бронхолитик), колистин для ингаляций (антибиотик) и панкреатин (пищеварительный фермент).

    В 2026 году общее количество закупленных лекарственных препаратов достигло 57 875 единиц, при том что в 2025 году этот показатель составлял 22 850 единиц. Кроме того, продолжается обеспечение препаратами дорназа альфа и тобрамицин, включенными в перечень лекарственных средств для лечения редких заболеваний.

    В настоящее время в стране зарегистрированы 86 пациентов с муковисцидозом. Из них 77 - в возрасте до 18 лет, 9 - взрослые. Обеспечение пациентов с муковисцидозом лекарственными препаратами осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования с 2022 года. В 2024 году в связи с внесением изменений в соответствующий нормативный документ лекарственные препараты, используемые для лечения заболевания, были включены в перечень страхового покрытия. Данный механизм продолжил действовать и в 2026 году, при этом объем обеспечения был расширен.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Обязательное медицинское страхование (ОМС)
    Ağciyər xəstəlikləri üçün dərman və tibbi qidaların satınalma həcmi 1,5 dəfə artırılıb
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