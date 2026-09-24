В Азербайджане в 1,5 раза увеличили закупки лекарств для лечения заболеваний легких

Объем закупок лекарственных препаратов и лечебного энтерального питания, используемых при хронических и острых заболеваниях легких, в среднем увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, в перечень также входят тобрамицин (антибиотик), будесонид (противовоспалительный препарат), сальбутамол (бронхолитик), колистин для ингаляций (антибиотик) и панкреатин (пищеварительный фермент).

В 2026 году общее количество закупленных лекарственных препаратов достигло 57 875 единиц, при том что в 2025 году этот показатель составлял 22 850 единиц. Кроме того, продолжается обеспечение препаратами дорназа альфа и тобрамицин, включенными в перечень лекарственных средств для лечения редких заболеваний.

В настоящее время в стране зарегистрированы 86 пациентов с муковисцидозом. Из них 77 - в возрасте до 18 лет, 9 - взрослые. Обеспечение пациентов с муковисцидозом лекарственными препаратами осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования с 2022 года. В 2024 году в связи с внесением изменений в соответствующий нормативный документ лекарственные препараты, используемые для лечения заболевания, были включены в перечень страхового покрытия. Данный механизм продолжил действовать и в 2026 году, при этом объем обеспечения был расширен.