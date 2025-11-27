В Азербайджане утвержден порядок сертификации медработников и фармацевтов

В Азербайджане утвержден порядок сертификации лиц, занимающихся или намеревающихся заниматься практической медицинской или фармацевтической деятельностью.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно правилам, для врачей-специалистов с высшим образованием в медицинской сфере плата за участие в пробном экзамене по сертификации утверждена в размере 35 манатов, для врачей-специалистов со средним специальным образованием - 25 манатов.

Также утверждено минимальный объем кредитов для устойчивого профессионального развития: в среднем 50 кредитов в год и минимум 250 кредитов за 5 лет.

Сертификация медицинских специалистов будет проводиться Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения и Центром аккредитации и контроля качества медицинских учреждений.

Экзаменационные вопросы состоят из двух частей (тестовое задание и клиническое задание) и будут составлены по 3 уровням сложности с соблюдением конфиденциальности.

Сотрудники, не сдавшие экзамен, могут обратиться в Центр для участия в следующих экзаменах по своей специальности с целью пересдачи, пройдя профессиональную подготовку в соответствующих учебных заведениях в течение 6 месяцев.

За работниками, не сдавшими экзамен, сохраняется рабочее место и месячный тарифный (должностной) оклад в течение 6 месяцев до пересдачи.

Трудовой договор с работниками, не сдавшими экзамен повторно, расторгается в соответствии с частью 5 статьи 67-1 Трудового кодекса.