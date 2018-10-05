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    В Азербайджане усиливаются меры по профилактике гриппа и ОРВИ

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ "Об усилении в республике профилактических мер против гриппа и острых респираторных заболеваний в сезоне осень-зима 2018-2019 годы".

    Как сообщает Report, в связи с началом сезона осень-зима будут усилены профилактические и антиэпидемические меры против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди населения, а также эпидемиологический мониторинг.

    Согласно приказу, с целью предотвращения распространения среди населения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в общеобразовательных и дошкольных детских заведениях поручено проводить медицинские осмотры, выделить специальные палаты для госпитализации больных, предположительно зараженных гриппом, особенно детей и пожилого населения, при необходимости применять в медучреждениях ограничительный режим, медперсоналу пользоваться индивидуальными средствами защиты (масками).

    В то же время руководителям медицинских управлений и учреждений министерства здравоохранения поручено усилить профилактические дезинфицирующие работы, незамедлительно информировать территориальные центры гигиены и эпидемиологии о случаях острых респираторных заболеваний, обеспечить незамедлительную доставку образцов, взятых у лиц с подозрением на инфекцию, в Республиканскую противочумную станцию.

    Кроме того, будет создан резерв лекарственных препаратов для лечения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

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