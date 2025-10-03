В Азербайджане урегулированы цены 187 лекарств

В Азербайджане урегулированы цены на группу лекарственных средств.

Как сообщает Report, соответствующие решения приняты на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

На заседании утвержден верхний предел цен на 187 зарегистрированных лекарственных средств, снижен верхний предел цен на 6 лекарственных средств.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного снабжения внесены изменения в верхний предел цен на 45 лекарственных средств в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Кабинетом Министров от 3 июня 2015 года № 209, и Инструкцией, утвержденной Постановлением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

Полный перечень лекарственных средств с утвержденными верхними пределами цен размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Постановление вступает в силу с 7 октября.