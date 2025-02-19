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В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет

В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет В Азербайджане уничтожено более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана.
Здоровье
19 февраля 2025 г. 12:42
В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет

В Азербайджане уничтожено более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе контрольных мероприятий сотрудники Агентства взяли образцы продукции, импортированной из Ирана физическим лицом Нуру Ягубовым.

Лабораторные исследования выявили в составе продуктов ГМО.

В соответствии с законодательством 2 тонны крекеров Nadi Crasia Salty Cracker (дата производства 11.11.2024-10.11.2025) и 1659 кг шоколадных конфет Nadi Ramineh (дата производства 25.11.2024-24.11.2025) были уничтожены.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana gətirilən 3 tondan çox kreker və konfet məhv edilib

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