В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет

В Азербайджане уничтожено более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана.
Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
В ходе контрольных мероприятий сотрудники Агентства взяли образцы продукции, импортированной из Ирана физическим лицом Нуру Ягубовым.
Лабораторные исследования выявили в составе продуктов ГМО.
В соответствии с законодательством 2 тонны крекеров Nadi Crasia Salty Cracker (дата производства 11.11.2024-10.11.2025) и 1659 кг шоколадных конфет Nadi Ramineh (дата производства 25.11.2024-24.11.2025) были уничтожены.