В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет

В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет

В Азербайджане уничтожено более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана.

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В Азербайджане уничтожено более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана. Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА). В ходе контрольных мероприятий сотрудники Агентства взяли образцы продукции, импортированной из Ирана физическим лицом Нуру Ягубовым. Лабораторные исследования выявили в составе продуктов ГМО. В соответствии с законодательством 2 тонны крекеров Nadi Crasia Salty Cracker (дата производства 11.11.2024-10.11.2025) и 1659 кг шоколадных конфет Nadi Ramineh (дата производства 25.11.2024-24.11.2025) были уничтожены. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram