В Азербайджане у трех человек выявлена сибирская язва

Спецгруппа, состоящая из сотрудников исполнительной власти Бардинского района, Центра по контролю особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и Бардинского отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, Бардинской центральной районной бол

Спецгруппа, состоящая из сотрудников исполнительной власти Бардинского района, Центра по контролю особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и Бардинского отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, Бардинской центральной районной больницы, ветеринарного управления, Агентства продбезопасности, муниципалитета села Пиядалар и отдела полиции провела мониторинг на территории села Пиядалар.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

В ходе мониторинга у шести человек были выявлены симптомы сибирской язвы. Образцы были направлены в Мингячевисркий региональный Центр по контролю особо опасных инфекций Минздрава. Три образца дали положительный результат.

Лечение лиц, чьи образцы дали положительный результат, продолжается в отделении инфекционных заболеваний Бардинской РЦБ.