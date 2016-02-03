В Азербайджане у 55 человек, желающих вступить в брак, обнаружили ВИЧ, а у 261 - сифилис

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "В соответствии с "Правилами прохождения медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак", с 1 июня по сегодняшний день обследование прошли 93 800 человек.

Об этом Report сообщила заведующая отделением талассемии-профилактики Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Айсель Микаилзаде.

По ее словам, было выявлено, что 5 790 человек являются носителями талассемии: "Они сами проинформированы об этом. Носительство одновременно у парня и девушки выявлено у 43 пар. После выявления заболевания некоторые отказались вступать в брак. Результаты обследований направляются в медицинские учреждения, где они состоят на учете".

Завотделением отметила, что за последние 8 месяцев у 55 человек, желающих вступить в брак, обнаружили ВИЧ, а у 261 - сифилис: "Статистика в связи с ВИЧ-инфекцией направлена в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, так как эти лица должны пройти повторное обследование".

Отметим, что утверждены некоторые нормативно-правовые акты в связи с законом "Об изменениях в семейный кодекс". Поэтому с 1 июня стало обязательным прохождение медицинского обследования перед вступлением в брак. В связи с этим в медучреждениях созданы необходимые условия. Медобследование и консультации проводятся в установленных минздравом государственных медицинских учреждениях по месту жительства вступающих в брак или одного из них.

Медобследование и консультации проводятся бесплатно.