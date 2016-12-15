В Азербайджане среди населения распространились респираторные инфекции

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в настоящее время нет никаких опасных вирусов гриппа. Сейчас распространились респираторные инфекции. Отмечаются относительно тяжелые формы простуды.

Об этом Report заявила заведующая лабораторией Научно-исследовательского медико-профилактического института имени Вели Ахундова Алмаз Асадова.

По ее словам, вирус подвергается ежегодному видоизменению: "В настоящее время опасные вирусы не выявлены. Просто увеличилось число простудных заболеваний в связи с сезоном. От простуд чаще всего страдают дети и пожилые люди, так как они более чувствительны к заболеваниям".

А.Асадова отметила, что если человек чувствует себя плохо, он не должен выходить из дома: "Обязателен постельный режим. Следует принимать большое количество жидкости, желательно с лимоном, чтобы вывести токсины из организма. Простуда не заразна. Следует часто проветривать комнату, принимать пищу, богатую витаминами.

Хочу отметить, что температура тела в 38 градусов не опасна, то есть до этой отметки идет сопротивление в организме. Однако при температуре тела свыше 38 градусов следует обращаться к врачу".