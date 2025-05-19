В Азербайджане создаются зоны, свободные от болезней животных

В Азербайджане создаются зоны, свободные от болезней животных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о начале создания зон, свободных от болезней животных, в трех регионах страны.

Как сообщили Report в АПБА, речь идет о Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах (включая Зангилан, Джебраил, Губадлы и частично Физули, Ходжавенд, Лачын), а также Нахчыване.

На первом этапе особое внимание будет уделено борьбе с ящуром. Планируется проведение эпизоотологических, диагностических и логистических мероприятий для получения статуса "свободный с вакцинацией". С этой целью будет направлено официальное обращение во Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ).

Напомним, в 2024 году Азербайджан получил международное признание как страна, свободная от чумы мелкого рогатого скота и птичьего гриппа, а также сохранил статусы свободы от африканской чумы свиней и африканской болезни лошадей.