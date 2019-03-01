В Азербайджане создана школа для лиц, страдающих заболеваниями сердца

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые открыта школа для лиц, страдающих заболеваниями сердца.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, при Научно-исследовательском институте кардиологии имени Дж. Абдуллаева приступили к широкой реабилитационной программе для лиц, страдающих хронической сердечной недостаточностью и их родственников.

Для больных этой категории создана школа. На уроках разъясняются причины заболевания, рассказывают о симптомах, диете для сердечников, ведении правильного образа жизни.

К программе привлечены клинические кардиологи, психологи, реабилитологи, диетологи, эндокринологи.