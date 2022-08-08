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В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации

В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации Создано публичное юридическое лицо «Координационный центр по донорству органов и трансплантации» при Министерстве здравоохранения.
Здоровье
8 августа 2022 г. 22:10
В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации

Создано публичное юридическое лицо "Координационный центр по донорству органов и трансплантации" при Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, утверждены устав и структура Координационного центра по донорству органов и трансплантации.

Предельная численность сотрудников Координационного центра по донорству органов и трансплантации определена в 30 штатных единиц.

Также установлено, что уставный фонд Координационного центра составляет 300 000 манатов и формируется за счет основных средств организации.

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Версия на азербайджанском языке “Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzi” yaradılıb

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