    В Азербайджане создадут реабилитационный центр для детей

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:32
    В Азербайджане создадут реабилитационный центр для детей

    В Азербайджане планируется создание отдельного реабилитационного центра для детей.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов на брифинге в "Ени Клиника".

    По его словам, значительная часть граждан, нуждающихся в реабилитационных услугах, - это дети.

    "Именно поэтому в стране предусмотрено создание специализированного центра реабилитации для детей. Будут предприняты все необходимые шаги для обеспечения полного спектра лечения, в котором они нуждаются. Речь идет о детях, страдающих врожденными или генетическими заболеваниями", - отметил Гурбанов.

    реабилитация дети TƏBİB
    Azərbaycanda uşaqlar üçün ayrıca reabilitasiya mərkəzi yaradılacaq

