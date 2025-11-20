В Азербайджане создадут реабилитационный центр для детей
Здоровье
- 20 ноября, 2025
- 13:32
В Азербайджане планируется создание отдельного реабилитационного центра для детей.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов на брифинге в "Ени Клиника".
По его словам, значительная часть граждан, нуждающихся в реабилитационных услугах, - это дети.
"Именно поэтому в стране предусмотрено создание специализированного центра реабилитации для детей. Будут предприняты все необходимые шаги для обеспечения полного спектра лечения, в котором они нуждаются. Речь идет о детях, страдающих врожденными или генетическими заболеваниями", - отметил Гурбанов.
