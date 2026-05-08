В Азербайджане сократилось число новорожденных с диагнозом талассемия

В 2026 году в Азербайджане родились 6 младенцев с диагнозом талассемия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Сообщается, что проведение медицинского обследования перед вступлением в брак способствует долгосрочному снижению этого показателя.

Отметим, что в 2024 году в Азербайджане родился 31 ребенок с талассемией.

8 мая отмечается Международный день талассемии, посвященный привлечению внимания к этому заболеванию и поддержке людей, живущих с ним.