    В Азербайджане сократилось число новорожденных с диагнозом талассемия

    • 08 мая, 2026
    • 14:14
    В 2026 году в Азербайджане родились 6 младенцев с диагнозом талассемия.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

    Сообщается, что проведение медицинского обследования перед вступлением в брак способствует долгосрочному снижению этого показателя.

    Отметим, что в 2024 году в Азербайджане родился 31 ребенок с талассемией.

    8 мая отмечается Международный день талассемии, посвященный привлечению внимания к этому заболеванию и поддержке людей, живущих с ним.

    Национальный центр гематологии и трансфузиологии Талассемия
    Azərbaycanda talassemiya diaqnozu ilə doğulan körpələrin sayı azalıb
    Number of newborns diagnosed with thalassemia declines in Azerbaijan

