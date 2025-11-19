Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    • 19 ноября, 2025
    • 15:31
    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    В Азербайджане за 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, среди инфицированных ВИЧ граждан Азербайджана, выявленных к концу октября текущего года, 50 человек (4,7%) были потребителями инъекционных наркотиков.

    Министерство внутренних дел за 10 месяцев 2025 года направило 80 786 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения для выявления всех видов опьянения. Из 4 756 человек, прошедших медобследование на предмет употребления наркотиков, 2 514 человек были потребителями, в связи с чем были приняты необходимые меры.

    В настоящее время 734 пациента получают лечение по программе заместительной терапии метадоном в 3 центрах (292 в Республиканском наркологическом центре, 316 в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и 126 в Сумгайытском наркологическом центре).

    Azərbaycanda narkomanlar arasında İİV-ə yeni yoluxma sayında azalma var - RƏSMİ

    Лента новостей