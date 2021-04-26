В Азербайджане с сегодняшнего дня началась неделя иммунизации

В документе также отражено привлечение детей к вакцинации в течение "недели иммунизации"

Подписан приказ "О проведении в Азербайджане недели иммунизации".

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства здравоохранения, приказ направлен на организацию на высоком уровне в нашей стране "недели иммунизации", проводимой в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, организация недели иммунизации во всех городах и районах республики с 26 апреля по 2 мая 2021 года возложена на руководителей медицинских управлений и учреждений Минздрава, рекомендована руководителям других медицинских управлений и учреждений.

В документе также отражены такие важные вопросы как привлечение детей к вакцинации в течение "недели иммунизации", приглашение их по очереди на вакцинацию с целью предотвращения массового скопления детей с учетом эпидемиологической ситуации из-за инфекции COVID-19, обеспечение информированности населения.