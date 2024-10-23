В Азербайджане разработан новый техрегламент для производства и оборота донера

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) разработало новый технический нормативный правовой акт для производства и оборота донера.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) разработало новый технический нормативный правовой акт для производства и оборота донера.

Как сообщили Report в АПБА, новые "Санитарные нормы и правила для переработки и оборота донера" преследуют цель обеспечить более строгое соблюдение правил пищевой безопасности и гигиены на всех этапах производства донера, который относится к категории продуктов общественного питания высокого риска.

Также регламент призван усовершенствовать механизмы регулирования и контроля на всех этапах производства.

Регламент содержит требования к субъектам и объектам питания, осуществляющим изготовление донера, а также к переработке сырого донера, безопасности и минимальному качеству донера, его термической обработке и обороту. Кроме того, в приложении 1 к проекту акта указаны физико-химические показатели сырого донера.

Документ, подготовленный на основе международного опыта, в том числе соответствующих решений Комиссии "Кодекс Алиментариус", Европейского парламента и Совета Европейского союза, определяет требования безопасности и минимального качества при переработке и обороте донера. Согласно проекту, переработка и продажа донера допускаются при соблюдении соответствующих требований.

Объекты (субъекты) пищевой цепи, осуществляющие переработку и продажу донера, должны иметь выписку из реестра пищевой безопасности, выданную АПБА в соответствии с законом "О пищевой безопасности".

Переработка сырого донера должна осуществляться в отдельном помещении или в помещении предприятий общественного питания, оснащенном оборудованием и инвентарем, необходимым для проведения всех технологических процессов сырого донера. Мясо, используемое для переработки сырого донера, должно быть получено только с убойного пункта или мясоторгового предприятия, зарегистрированного или утвержденного AQTA. Это мясо также должно сопровождаться документом (актом экспертизы), подтверждающим прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы.

Все оборудование и инвентарь в зоне приготовления сырого донера должны быть промаркированы знаком "сырое мясо", и их использование в других зонах предприятия не допускается. После завершения переработки сырого донера или при перерыве в его приготовлении более трех часов все оборудование, контактирующее с мясом (с обязательным снятием съемных частей), должно быть вымыто и очищено в двухсекционных ваннах в соответствующей последовательности.

Документ уже представлен в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.