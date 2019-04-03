В Азербайджане против кори вакцинированы более 50 000 человек

"Согласно предусмотренному на март-апрель этого года плану, в рамках мероприятий по иммунизации против кори, вакцинированы более 50 000 человек".

Об этом Report сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, к вакцинации привлечены лица в возрасте 20-40 лет.

По словам замдиректора, работы в данном направлении продолжаются. Ежедневно информация поступает в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) и передается в Минздрав: "По сравнению с декабрем прошлого, а также январем и февралем текущего года, в марте случаи заражения корью в Азербайджане сократились".

А.Алиева отметила, что из-за своевременного выявления случаев заражения болезнью, тяжелых последствий до сих пор не отмечено.

Официальный представитель РЦГЭ заявила, что доставленных в страну 160 000 вакцин вполне достаточно: "Хотелось бы отметить, что вакцины бесплатные, так как приобретены за счет государства".

А.Алиева подчеркнула, что случаи заражения ветрянки в стране отмечаются редко и фактов роста не наблюдается.