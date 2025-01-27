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В Азербайджане пройдет эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

В Азербайджане пройдет эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 10-14 февраля проведет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.
Здоровье
27 января 2025 г. 11:23
В Азербайджане пройдет эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 10-14 февраля проведет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга помимо водно-болотных угодий, прибрежных зон и других территорий охотничьих хозяйств и национальных парков, будет проведен общий осмотр диких птиц. В целях выявления возбудителя заболевания будут отлавливаться дикие птицы, а также взяты пробы у домашней птицы, содержащейся на некоторых действующих в республике промышленных птицеводческих предприятиях различного масштаба и в семейных хозяйствах в разных районах (городах).

Кроме того, при общем мониторинге предприятий, ферм, водоемов и парков по всей стране будут проведены просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

В ходе мониторинга будут проведены исследования взятых образцов.

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Версия на азербайджанском языке Quş qripinə qarşı epizootoloji monitorinq keçiriləcək

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