В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) 17-21 ноября проведет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в ходе мониторинга будет проведен общий осмотр диких птиц и территорий, включая водно-болотные и прибрежные зоны, а также другие участки охотничьих хозяйств и национальных парков. Кроме того, будут взяты диагностические образцы у домашних птиц, содержащихся на промышленных птицеводческих предприятиях различного размера и в семейных хозяйствах в различных районах (городах).

Кроме того, при общем мониторинге предприятий, ферм, водоемов и парков по всей стране будут проведены просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

В рамках мониторингов информация об эпизоотологической ситуации и взятых образцах будет внесена в программу Epicollect 5. Взятые образцы будут исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории Института.