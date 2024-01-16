В Азербайджане презентована система электронного рецепта

В Азербайджане презентована система электронного рецепта, разработанная для доступа врачей, пациентов и фармацевтов к выписанным рецептам на единой платформе.

В Азербайджане презентована система электронного рецепта, разработанная для доступа врачей, пациентов и фармацевтов к выписанным рецептам на единой платформе.

Как сообщает Report, система представлена в рамках проекта "Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения" Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что основной целью цифровой экосистемы здравоохранения является обеспечение доступа граждан к качественным и надежным медицинским услугам. Развитие цифрового здравоохранения, объединяющую на единой цифровой платформе подробную информацию об истории здоровья гражданина, включая заболевания и современные методы лечения, обеспечит доступность к этим данным всех медицинских учреждений в онлайн формате.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что, благодаря цифровым технологиям, обеспечивающим доступность информации поставщикам медицинских услуг и пациентам, взаимоотношения врач-пациент поднимутся на новый уровень совместного принятия решений: "В 2023 году в рамках цифровой трансформации здравоохранения министерством внедрена информационная система "Электронный эпикриз". Система включает единый реестр выписок из историй болезни граждан, что позволяет осуществлять поиск необходимой информации и оформлять документы по стандартной форме".

Он отметил, что сегодня проходит презентация системы "Электронный рецепт" и соответствующего мобильного приложения, разработанных Министерством здравоохранения, а также "Системы мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов": "Обе информационные системы разработаны в соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в "Закон Азербайджанской Республики о лекарственных средствах" в рамках цифровизации фармацевтического сектора. В перспективе в целях повышения уровня удовлетворенности государственными услугами и предоставления качественных медицинских услуг будут продолжены меры по цифровой трансформации здравоохранения".

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков подчеркнул, что одной из основных целей цифровизации здравоохранения является централизация медицинских данных в единой информационной системе здравоохранения: "Это, в свою очередь, позволит повысить качество услуг, оказываемых медицинским персоналом, и в то же время обеспечит беспрепятственный доступ к информации пациентам и врачам".

С докладами также выступили советник компании TCHealth Information Technologies Ltd (Турция) Юсуф Иззет Акай и главный консультант Министерства здравоохранения по проекту электронных рецептов Узеир Гурбанлы.