В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада

В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада.

В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности, из Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) была получена информация о том, что количество афлатоксина B1 и общего афлатоксина в миндальном продукте, экспортируемом из Испании в Бельгию было выше допустимого предела.

В результате исследований было установлено, что указанный миндаль в Азербайджан не импортировался, однако 10 января 2023 года в страну была ввезена партия шоколада "Cachet dark миндаль и вишня" (180 кг), в котором в качестве сырья был использован непригодный миндаль. Партия имела дату производства и годности 29.10.2022 - 29.01.2024.

В ходе расследования, проведенного инспекторами Агентства, было установлено, что часть рассматриваемого товара хранилась на складе, а остальные были отданы в торговую сеть. Принято ограничительное решение о прекращении реализации продукта и отзыве из торговых объектов данного продукта.