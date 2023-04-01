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В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада

В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада.
Здоровье
1 апреля 2023 г. 14:54
В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада

В Азербайджане предотвращена продажа непригодного к употреблению шоколада.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности, из Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) была получена информация о том, что количество афлатоксина B1 и общего афлатоксина в миндальном продукте, экспортируемом из Испании в Бельгию было выше допустимого предела.

В результате исследований было установлено, что указанный миндаль в Азербайджан не импортировался, однако 10 января 2023 года в страну была ввезена партия шоколада "Cachet dark миндаль и вишня" (180 кг), в котором в качестве сырья был использован непригодный миндаль. Партия имела дату производства и годности 29.10.2022 - 29.01.2024.

В ходе расследования, проведенного инспекторами Агентства, было установлено, что часть рассматриваемого товара хранилась на складе, а остальные были отданы в торговую сеть. Принято ограничительное решение о прекращении реализации продукта и отзыве из торговых объектов данного продукта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda istehlaka yararsız şokoladın satışı dayandırılıb

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