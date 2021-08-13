В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19

Порой в социальных сетях звучат утверждения о том, что граждане различными способами получают фальшивые паспорта COVID-19. Как же разубедить граждан получать поддельные паспорта? Какие действия необходимо предпринять для устранения подобных явлений?

Порой в социальных сетях звучат утверждения о том, что граждане различными способами получают фальшивые паспорта COVID-19. Как же разубедить граждан получать поддельные паспорта? Какие действия необходимо предпринять для устранения подобных явлений?

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Рашад Махмудов заявил Report, что выдача поддельных паспортов COVID-19 наносят урон проводимым в Азербайджане мерам по борьбе с пандемией.

По мнению Р. Махмудова, медработников, выдавших поддельные паспорта о вакцинации следует наказать самым суровым образом: "В лучшем случае, это может быть лишение дипломов".