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    В Азербайджане повышена зарплата медработников

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников сферы здравоохранения.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, установленный Единой тарифной сеткой ежемесячный должностной (тарифный) оклад работников медицинских учреждений, финансируемых из государственного бюджета, с 1 февраля 2016 года повышен в среднем на 10 процентов.

    Кабинету министров поручено решение вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

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