В Азербайджане повышена зарплата медработников

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников сферы здравоохранения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, установленный Единой тарифной сеткой ежемесячный должностной (тарифный) оклад работников медицинских учреждений, финансируемых из государственного бюджета, с 1 февраля 2016 года повышен в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решение вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.