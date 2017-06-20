В Азербайджане проведена сложная операция по восстановлению языка

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Учебной хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) была проведена сложная операция по удалению злокачественной опухоли на языке. В ходе операции больному удалили лимфатические узлы языка, однако из других частей тела был сформирован язык и подъязычная область.

Об этом сообщили Report в пресс-службе АМУ. По словам заведующего отделом челюстно-лицевой хирургии клиники доктора философии по медицине Магомеда Давудова, в больницу обратилась 62-летняя женщина в связи с проблемами с языком: "Женщина ранее получала лучевую и химиотерапию из-за злокачественной опухоли на языке и ей даже была проведена операция. После консультации с онкологами было принято решение, что единственном выходом из ситуации является хирургическая операция, поскольку луче- и химиотерапия были уже невозможными. Нужно было полностью удалить язык. Естественно, удаление языка с технической точки зрения не вызывает никаких трудностей. Однако основной проблемой было восстановление возникшего дефекта. На консилиуме планировалось восстановить язык и подъязычную область".

Таким образом, больная была взята на операцию. Для устранения проблемы с питанием в послеоперационный период ей была проведена перкутанная эндоскопическая гастростомия: "Пациентка прооперирована хирургами клиники. В настоящее время восстанавливается питание больной, ей можно давать любую пищу. А это очень важное условие для заживления ран и выздоровления".

Врач сказал, что эта сложная операция длилась 7 часов: "При помощи кожно-мышечного лоскута, взятого у женщины, ей удалось восстановить язык и подъязычную область. Пациентка примерно в течение одной недели находилась на стационарном лечении. Уникальность этой операции заключается не только в ее проведении с технической точки зрения, но и в продолжении консервативного (нехирургического) метода лечения. В результате труда опытных специалистов Учебной хирургической клиники АМУ не возникло никаких проблем с восстановленным языком и подъязычной областью.

Отметим, пациентка уже может сама ходить и есть. Она выписана домой. Через некоторое время будет восстановлена и речь пациентки.