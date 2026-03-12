В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета.

На заседании утвержден верхний предел цен на 183 впервые зарегистрированных лекарственных средства, снижен верхний предел цен на 2 лекарственных средства, а также в целях обеспечения надежного снабжения внесены изменения в верхний предел цен на 30 лекарственных средств.

Полный перечень лекарственных средств, верхний предел цен которых утвержден с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества и страны производства, размещен в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf) на официальном интернет-сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).

Решение вступает в силу с 16 марта.