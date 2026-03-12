Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    • 12 марта, 2026
    • 16:49
    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета.

    На заседании утвержден верхний предел цен на 183 впервые зарегистрированных лекарственных средства, снижен верхний предел цен на 2 лекарственных средства, а также в целях обеспечения надежного снабжения внесены изменения в верхний предел цен на 30 лекарственных средств.

    Полный перечень лекарственных средств, верхний предел цен которых утвержден с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества и страны производства, размещен в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf) на официальном интернет-сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).

    Решение вступает в силу с 16 марта.

    Тарифный совет Лекарственные препараты
    Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    16:54

    Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией

    В регионе
    16:49

    Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

    Внешняя политика
    16:49

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    16:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    16:40

    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:33

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей