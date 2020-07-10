В Азербайджане от коронавируса излечилась и выписана домой 90-летняя женщина.
Как передает муганьское бюро Report, инцидент произошел в Джалилабадском районе.
Жительница Агдамского района, 90-летняя Тамара Гамидова некоторое время назад была размещена в Джалилабадскую районную центральную больницу для лечения от коронавируса.
После получения лечения она была выписана домой.
В Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщинаВ Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина В Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина
Здравоохранение
10 июля 2020 г. 17:41
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В Азербайджане от коронавируса излечилась и выписана домой 90-летняя женщина.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 90 yaşlı qadın koronavirusdan sağalıb