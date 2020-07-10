В Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина

В Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина

В Азербайджане от коронавируса излечилась и выписана домой 90-летняя женщина.

Как передает муганьское бюро Report, инцидент произошел в Джалилабадском районе.

Жительница Агдамского района, 90-летняя Тамара Гамидова некоторое время назад была размещена в Джалилабадскую районную центральную больницу для лечения от коронавируса.

После получения лечения она была выписана домой.