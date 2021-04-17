В Азербайджане около 700 тыс. человек получили социальные пособия и стипендии

В январе-марте Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения были выплачены социальные пособия и стипендии около 700 тысячам человек.

В январе-марте Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения были выплачены социальные пособия и стипендии около 700 тысячам человек.

Как сообщили Report в министерстве, 409,3 тыс. человек (в том числе 386,6 тыс. человек - ежемесячно, 22,7 тыс. человек - разово) обеспечены социальными пособиями, а 281,9 тыс. человек - ежемесячными стипендиями президента.

В первом квартале текущего года населению были выплачены социальные пособия на сумму 148,2 миллиона манатов и стипендии на сумму 106 миллионов манатов.