    В Азербайджане официально зарегистрировано более 3 тыс. человек с талассемией

    • 08 мая, 2026
    В Азербайджане официально зарегистрировано 3 209 человек с диагнозом талассемия.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

    1 654 из них - мужчины, 1 555 - женщины.

    Подчеркивается, что носители талассемии не подлежат диспансерному учету, так как считаются здоровыми людьми:

    "Начиная с 2015 года проводится обследование лиц, вступающих в брак, на наличие талассемии, и по результатам обследований показатель по данному заболеванию в Азербайджане составляет около 4%".

    Также отмечено, что в настоящее время около 300 пациентов с талассемией находятся в списке ожидания на трансплантацию костного мозга:

    "В текущем году в Национальном центре гематологии и трансфузиологии трансплантация костного мозга была проведена 14 пациентам. Из них 6 - пациенты с диагнозом талассемия".

    Напомним, что 8 мая отмечается Международный день талассемии.

    Azərbaycanda talassemiya diaqnozu qoyulan 3209 nəfər rəsmi qeydiyyatdadır

