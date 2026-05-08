В Азербайджане официально зарегистрировано более 3 тыс. человек с талассемией

В Азербайджане официально зарегистрировано 3 209 человек с диагнозом талассемия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

1 654 из них - мужчины, 1 555 - женщины.

Подчеркивается, что носители талассемии не подлежат диспансерному учету, так как считаются здоровыми людьми:

"Начиная с 2015 года проводится обследование лиц, вступающих в брак, на наличие талассемии, и по результатам обследований показатель по данному заболеванию в Азербайджане составляет около 4%".

Также отмечено, что в настоящее время около 300 пациентов с талассемией находятся в списке ожидания на трансплантацию костного мозга:

"В текущем году в Национальном центре гематологии и трансфузиологии трансплантация костного мозга была проведена 14 пациентам. Из них 6 - пациенты с диагнозом талассемия".

Напомним, что 8 мая отмечается Международный день талассемии.