​В Азербайджане обнаружены 4 незаконно действующие аптеки

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Созданный в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения отдел лабораторных исследований зарегистрировал в течение последних месяцев факты несоответствия серий 6-ти лекарственных препаратов требованиям нормативных документов и запретил их продажу.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Минздрава.

В структуре заявили, что одним из основных и главных направлений фармацевтического контроля является надзор за фармацевтическими предприятиями оптовой и розничной торговли: "С этой целью отдел контроля (инспекция) за качеством лекарств Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) осуществляет периодически плановые и внеплановые мероприятия. Внеплановые мероприятия в основном осуществляются на основе поступивших в отдел контроля (инспекции) обращений и жалоб от населения по поводу продажи не прошедших регистрацию лекарственных препаратов.

За этот год произведены рейды в 84 аптеках, в результате чего выявлена незаконная деятельность 4 аптек. Их деятельность приостановлена, а в отношении владельцев составлен протокол в соответствии с пунктом 64.1 Кодекса административных правонарушений.

Кроме того, аннулирована лицензия и приостановлена деятельность двух аптек, занимавшихся продажей не прошедших регистрацию лекарств, которые также продавали отпускаемые только по рецепту медикаменты без наличия рецепта.

Всего за время проверок были изъяты не имеющие регистрации и не прошедшие госконтроль лекарственные препараты 361 наименования (1370 коробок)".

Согласно информации, в Центре аналитической экспертизы были также внимательно изучены обращения и жалобы населения. Следует отметить, что в случае возникновения у граждан каких-либо подозрений по поводу качества лекарственных препаратов, они могут обратиться в ЦАЭ. За последние несколько месяцев было рассмотрено 10 подобных жалоб. В двух случаях были выявлены факты продажи в аптеках не соответствующих требованиям лекарственных препаратов. В связи с указанными фактами приняты необходимые меры.

Согласно правилам, врачи и производители должны информировать граждан о возможных побочных действиях, которые могут возникнуть при употреблении того или иного лекарственного препарата. Следует отметить, что для больных также подготовлены специальные материалы информационного характера".