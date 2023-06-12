О нас

В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям

В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям Обнародованы результаты мониторинга морской воды на пляжах, некоторые пляжи не соответствуют требованиям.
Здоровье
12 июня 2023 г. 11:41
В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям

Обнародованы результаты мониторинга морской воды на пляжах, некоторые пляжи не соответствуют требованиям.

Как сообщает Report, в связи с подготовкой к пляжному сезону 2023 года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов провел мониторинг санитарного состояния пляжей в городах Баку и Сумгайыт, в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах республики, а также показателей качества морской воды с помощью лабораторных методов исследования.

По результатам лабораторных исследований установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувелан, Новханы, Горадиль, Нардаран, Бильгя и Пиршаги города Баку зафиксированы на уровне нормы.

В санитарно-защитных зонах пляжей Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района и пляжей города Сумгайыт, в то же время в северной прибрежной зоне республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), а также на пляжных участках южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) проведен мониторинг качества морской воды. На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.

Принимая во внимание, что высокие показатели бактериологического загрязнения морской воды в период пляжного сезона 2023 года представляют серьезную угрозу для здоровья населения, а также риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, ссылаясь на Закон Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности", принято решение временно запретить использование в качестве пляжей побережья Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, Пиршаги Сабунчинского района, города Сумгайыт, северной прибрежной зоны республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) и незаконных пляжных зон на этих территориях.

В настоящее время на пляжах продолжаются контрольные мероприятия с применением лабораторных методов исследования морской воды. По результатам мониторинга планируется принять соответствующие меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi çimərliklərin tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
Джейхун Байрамов принял участие в обсуждениях на круглом столе в Словакии
ФотоДжейхун Байрамов принял участие в обсуждениях на круглом столе в Словакии
6 июня 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi