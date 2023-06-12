В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям

Обнародованы результаты мониторинга морской воды на пляжах, некоторые пляжи не соответствуют требованиям.

Обнародованы результаты мониторинга морской воды на пляжах, некоторые пляжи не соответствуют требованиям.

Как сообщает Report, в связи с подготовкой к пляжному сезону 2023 года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов провел мониторинг санитарного состояния пляжей в городах Баку и Сумгайыт, в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах республики, а также показателей качества морской воды с помощью лабораторных методов исследования.

По результатам лабораторных исследований установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувелан, Новханы, Горадиль, Нардаран, Бильгя и Пиршаги города Баку зафиксированы на уровне нормы.

В санитарно-защитных зонах пляжей Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района и пляжей города Сумгайыт, в то же время в северной прибрежной зоне республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), а также на пляжных участках южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) проведен мониторинг качества морской воды. На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.

Принимая во внимание, что высокие показатели бактериологического загрязнения морской воды в период пляжного сезона 2023 года представляют серьезную угрозу для здоровья населения, а также риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, ссылаясь на Закон Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности", принято решение временно запретить использование в качестве пляжей побережья Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, Пиршаги Сабунчинского района, города Сумгайыт, северной прибрежной зоны республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) и незаконных пляжных зон на этих территориях.

В настоящее время на пляжах продолжаются контрольные мероприятия с применением лабораторных методов исследования морской воды. По результатам мониторинга планируется принять соответствующие меры.