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В Азербайджане названо число носителей талассемии

В Азербайджане названо число носителей талассемии В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 400 тыс. носителей и 3200 больных талассемией.
Здоровье
8 мая 2025 г. 13:02
В Азербайджане названо число носителей талассемии

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 400 тыс. носителей и 3200 больных талассемией.

Об этом Report заявила главный врач Центра талассемии Сехер Исмаилова.

Исмаилова отметила, что соотношение полов равное, а возрастной диапазон может меняться в зависимости от типа заболевания.

"С 2015 года вступающие в брак пары сдают обязательные анализы на выявление талассемии. Именно в результате этих обследований выяснилось, что 4 процента населения являются носителями", - сказала Исмаилова.

Она подчеркнула, что если два носителя талассемии вступят в брак, то с вероятностью 25 процентов родится больной ребенок, а с вероятностью 50 процентов - носитель, как мать и отец.

Главврач также отметила позитивное влияние на ситуацию запрета на родственные браки, являющиеся частой причиной многих наследственных заболеваний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda talassemiya daşıyıcılarının sayı açıqlanıb

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