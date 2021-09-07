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В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет

В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет В Азербайджане в исключительных случаях 16-18-летним подросткам будет вводиться вакцина mRNT Pfizer ("Comirnaty").
Здоровье
7 сентября 2021 г. 10:00
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
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В Азербайджане можно вакцинировать от COVID-19 подростков в возрасте 16-18 лет при обращении родителей. Прививку можно сделать в Бакинском медицинском центре.

Как передает Report, решение было принято научно-медицинским комитетом Министерства здравоохранения Азербайджана и научным комитетом TƏBİB с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Решение основывается на официальных разрешениях Европейского агентства лекарственных средств, Администрации США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов на применение вакцины mRNT Pfizer ("Comirnaty") на подростках.

В Азербайджане для вакцинации подростков (возрастная группа 16-18 лет) одобрен препарат mRNT Pfizer (Comirnaty). Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.

Перед приходом в центр необходимо занять онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса, выбрав услугу "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на сайте randevu.its.gov.az.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts to vaccinate 16-18-year-olds
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 16-18 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyasına başlanılır

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