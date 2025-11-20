В Азербайджане начал работу крупнейший в регионе Центр роботизированной реабилитации

С сегодняшнего дня в Азербайджане начал функционировать крупнейший в регионе Центр роботизированной реабилитации.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТƏBİB) Вугар Гурбанов в ходе медиатура в "Ени клинике", где состоялось открытие центра.

По его словам, новый Центр роботизированной реабилитации расположен на территории площадью 3 600 кв. м: "Основная цель - восстановление функций организма, повышение качества жизни и максимальное развитие двигательных возможностей, а также минимизация уровня инвалидизации в нашей стране. Центр предоставляет как амбулаторные, так и стационарные лечебные услуги".

Гурбанов отметил, что в учреждении работают 3 врача-физиотерапевта, врач-травматолог, 4 врача-невролога, 4 врача скорой и неотложной медицинской помощи, 9 инструкторов по лечебной физкультуре (ЛФК), 32 физиотерапевта-реабилитолога, 17 медсестер/медбратьев, 2 медсестры/медбрата по массажу и 20 младших медицинских работников.

"В отделении нейротравмы центра предусмотрено проведение стационарного лечения черепно-мозговых и позвоночно-спинномозговых травм, а также реабилитация граждан после реанимации, направленных из различных медицинских учреждений страны", - отметил он.