    В Азербайджане начал работу крупнейший в регионе Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 11:57
    В Азербайджане начал работу крупнейший в регионе Центр роботизированной реабилитации

    С сегодняшнего дня в Азербайджане начал функционировать крупнейший в регионе Центр роботизированной реабилитации.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТƏBİB) Вугар Гурбанов в ходе медиатура в "Ени клинике", где состоялось открытие центра.

    По его словам, новый Центр роботизированной реабилитации расположен на территории площадью 3 600 кв. м: "Основная цель - восстановление функций организма, повышение качества жизни и максимальное развитие двигательных возможностей, а также минимизация уровня инвалидизации в нашей стране. Центр предоставляет как амбулаторные, так и стационарные лечебные услуги".

    Гурбанов отметил, что в учреждении работают 3 врача-физиотерапевта, врач-травматолог, 4 врача-невролога, 4 врача скорой и неотложной медицинской помощи, 9 инструкторов по лечебной физкультуре (ЛФК), 32 физиотерапевта-реабилитолога, 17 медсестер/медбратьев, 2 медсестры/медбрата по массажу и 20 младших медицинских работников.

    "В отделении нейротравмы центра предусмотрено проведение стационарного лечения черепно-мозговых и позвоночно-спинномозговых травм, а также реабилитация граждан после реанимации, направленных из различных медицинских учреждений страны", - отметил он.

    
    
