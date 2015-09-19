​В Азербайджане на учете состоят более 25 тыс. больных сахарным диабетом

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане впервые зафиксировано 25 152 человек, больных сахарным диабетом. Отвечая на запрос Report, в Государственном комитете по статистике отметили, что по городу Баку зафиксировано 7 916 больных.

Согласно статистическим данным, 11 735 больных - мужчины, а 13 417 - женщины. В городе Баку зарегистрировано 3 498 мужчин и 4 418 женщин, страдающих диабетом.

Отметим, что сахарный диабет - это хроническое повышение сахара в крови. В настоящее время более 240 млн. человек в мире страдают этой болезнью.