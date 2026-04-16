    В Азербайджане на диспансерном учете состоят 1779 больных гемофилией

    Здоровье
    • 16 апреля, 2026
    • 15:07
    В Азербайджане на диспансерном учете состоят 1779 больных гемофилией

    В Азербайджане на данный момент на диспансерном учете состоят 1779 больных гемофилией.

    Об этом Report заявила заведующая кафедрой гематологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева доцент Эльмира Гадимова.

    По ее словам, из них 1187 человек страдают гемофилией А (81 женщина, 1106 мужчин), 168 - гемофилией В (12 женщин, 156 мужчин), 245 - болезнью Виллебранда (120 женщин, 125 мужчин), 179 - другими коагулопатиями (76 женщин, 103 мужчины).

    "В 2024 году на диспансерный учет взяты 52 больных гемофилией, в 2025 году - 47. Относительный рост числа пациентов объясняется улучшением выявляемости заболевания, совершенствованием диагностики, эффективностью лечения и распространением просвещения", - отметила Гадимова.

    Напомним, что 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. Гемофилия - наследственное заболевание крови. По данным Всемирной федерации гемофилии, один из 10 тыс. человек рождается с этой болезнью. Заболевание проявляется опасными для жизни кровотечениями при незначительных травмах.

    Azərbaycanda 1779 hemofiliyalı xəstə dispanser qeydiyyatdadır

