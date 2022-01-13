О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 674 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 674 человека В Азербайджане зарегистрировано 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 509 человек выздоровели.
Здоровье
13 января 2022 г. 18:41
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 674 человека

В Азербайджане зарегистрировано 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 509 человек выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 10 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлен 623 555 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 607 397 человек прошли лечение, 8 490 человек умерли, а число активных больных составляет 7668 человек.

За последние сутки проведено 10 386 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5 978 735 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 674 new COVID-19 cases, 10 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 674 nəfər koronavirusa yoluxub, 10 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi