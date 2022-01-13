В Азербайджане коронавирусом заразились еще 674 человека

В Азербайджане зарегистрировано 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 509 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 509 человек выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 10 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлен 623 555 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 607 397 человек прошли лечение, 8 490 человек умерли, а число активных больных составляет 7668 человек.

За последние сутки проведено 10 386 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5 978 735 тестов.